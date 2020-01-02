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Спливла неприємна правда про чоловіка, який зробив фото з Зеленським

STYLERПерсони    02.01.2020 - 16:35
Спливла неприємна правда про чоловіка, який зробив фото з Зеленським
Володимир Зеленський зробив селфи з чоловіком (Колаж РБК-Україна)

Чоловік на фото з Зеленським з Буковеля виявився фанатом "російського світу"

Володимир Зеленський у Буковелі зробив селфі з чоловіком на гірських схилах, але сам чоловік виявився не таким вже простим. З'ясувалося, що він є фанатом "русского мира". Про це свідчать численні фотографії з його аккаунта в Instagram.

Чоловіка звати Микола, на своїй сторінці в соцмережі він гордо публікує знімки з Червоної площі в Москві, фотографії пейзажів з Санкт-Петербурга. Мало того, в описі його профілю написано "Червона армія".

Спливла неприємна правда про чоловіка, який зробив фото з Зеленським

Чоловік, який фотографувався в Буковелі з Зеленським (фото:instagram.com/kolia_sofron)

Цікаво, що в Instagram-stories у Миколи закріплені фотографії з Москви, якими він дуже дорожить. Для свого головного знімка профілю він також вибрав фото на тлі столиці країни-агресора.

Користувачі мережі звернули увагу на такого шанувальника "російського світу" і написали про це в коментарях.

  • Електорат Землю зрозумілий!
  • Вау! Як мило! Любитель раші і капітулянт!
  • Іноземний агент...

Спливла неприємна правда про чоловіка, який зробив фото з Зеленським

Спливла неприємна правда про чоловіка, який зробив фото з Зеленським

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що 1 січня в Instagram з'явилися фотографії відпочиваючих з Володимиром Зеленським на схилах гірськолижного курорту Буковель, який знаходиться в 110 кілометрах від селища Гути. Знімок розмістив користувач kolia_sofron.

На фотографії автор запису варто разом з президентом України в гірськолижному спорядженні на тлі засніженого гірського спуску. Поряд з ними стоять лижі.

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