Спливла несподівана інформація про Заворотнюк: обдурила всіх

Заворотнюк запідозрили в обмані
Анастасію Заворотнюк, яка не так давно зникла з поля зору журналістів, запідозрили в обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні. Про це повідомляють росЗМІ.
Фанати відмовляються вірити, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" дійсно хвора, а її зникнення пов'язують з бажанням сховатися від боргів, щоб не платити гроші.
Деякі вважають дивною поведінку родичів артистки, які один раз заявили про хвороби, але жодних пояснень після не дали. При цьому дочка Заворотнюк примудряється їздити відпочивати в Італію, коли у мами такий плачевний стан.
До того ж, за півроку, що зірка знаходиться в лікарні, хто-небудь з персоналу міг би зробити її фото на телефон. Наприклад, знімки Жанни Фріске змогли потрапити в інтернет, коли вона була в США.
"Настя просто пропала. Нема її ніде. Я прямо скажу, що думаю: намагається піти від боргів. Може, я і помиляюся, звичайно, але мені чомусь здається, що ні", - зазначає джерело.
Раніше ми писали, що сім'ї Заворотнюк довелося продати будинок в Підмосков'ї, так як фінансових коштів на лікування актриси не вистачає. За даними видання "Версія. Інфо", нерухомість була продана, щоб оплатити реабілітацію в одній з клінік Італії. А це означає, що запаси фінансових коштів у сім'ї Заворотнюк вичерпуються.
А також про те, що у Заворотнюк хочуть забрати однорічну дочку.