Сплив дивний нюанс про "шпаргалку" Зеленського: від руки, мовою агресора?

У Зеленського на нормандській зустрічі помітили "шпаргалку"
Володимир Зеленський на нормандській зустрічі з Володимиром Путіним, а також президентом Франції і канцлером Німеччини 9 грудня в Парижі користувався своєрідною шпаргалкою.
Глава української держави в Єлисейському палаці погодив з Путіним питання щодо припинення вогню на Донбасі, відведення військ на трьох ділянках, обміну полоненими в форматі "всіх на всіх", транзиту газу.
Саміт був проведений вперше після трирічної "паузи", а український президент ще до початку переговорів називав подію надзвичайно важливою, до якої слід ретельно підготуватися. Так, на зустрічі лідерів чотирьох держав у Зеленського в руках помітили аркуш з написаним від руки текстом. В мережі також опублікували відповідне фото.
Вочевидь, щоб не упустити якийсь важливий нюанс під час відповідальних переговорів, президент Зеленський вирішив підстрахуватися і записав певні витримки і тези.
У Зеленського на нормандському саміті помітили шпаргалку (Фото: twitter.com/dimsmirnov175)
Лист потрапив в об'єктив фотокамери, і відразу став предметом для обговорення. Зокрема, російський журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов у своїй Twitter виклав знімок і поділився власними спостереженнями.
"Промова Зеленського на саміті в Парижі написана: а) від руки б) мовою агресора", - йдеться у публікації співробітника росЗМІ.
Однак у коментарях до повідомлення щодо "ідентифікації" російської мови у текстівці з журналістом погодилися далеко не всі. Якщо придивитися, пишуть юзери, то зверху шпаргалки чітко видно написані українською мовою слова "підтримка", "угоду". У підсумку, Смірнов сам нарвався на критику.
Нагадаємо, що Зеленський не рідко користується так званими шпаргалками під час важливих переговорів або зустрічей. Так, наприклад, під час дебатів із Петром Порошенком на стадіоні перед президентськими виборами в травні у нього помітили лист із тезами і питаннями - і документ викликав у мережі масу обговорень.