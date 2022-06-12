Сплив секретний рецепт улюблених булочок 96-річної Єлизавети II: дуже просто й недорого!
Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Єлизавета II дуже любить чаювання, адже вона справжня британка. А до чашечки чаю королеві часто подають булочки, які вона та її гості розрізають, змазують джемом і збитими вершками.
Виявляється, рецепт булочок дуже простий, пише Daily Express.
Інгредієнти королівських булочок:
- 500 г звичайного борошна
- 28 г розпушувача
- 94 г вершкового масла
- 86 г цукру
- 2 яйця
- 140 мл жирного молока
- 100 г родзинок кишмиш (його попередньо треба залити окропом і лишити на 30 хвилин)
Улюблені королівські булочки (express.co.uk)
Покрокове приготування булочок:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У мисці змішайте борошно, розпушувач, масло і цукор до утворення крихти.
- В іншій мисці збийте яйця і молоко
- До суміші з крихтою додайте суміш масла і молока.
- Продовжуйте замішувати тісто, поки воно не стане однорідним.
- Додайте попередньо замочений і обсушений кишмиш, вмісіть його в тісто.
- Обгорніть тісто харчовою плівкою і залиште відпочити на 30 хвилин.
- Тісто розкачати до товщини 2,5 см і виріжте булочки потрібної форми.
- Накрийте їх і дайте відпочити ще 20 хвилин.
- Перекладіть на деко, встелене пергаментом, змажте яйцем і випікайте в розігрітій попередньо духовці до приємно золотавого кольору.
За королівським столом булочки зазвичай ріжуть навпіл, змазують джемом і збитими вершками. Вживають їх разом з чаєм.
Раніше ми писали про улюблений напій королеви Єлизавети.
Також повідомлялося про сніданок, який королева полюбляє споживати зранку вже протягом 70 років.