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Всплыл секретный рецепт любимых булочек 96-летней Елизаветы II: очень просто и недорого!

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Воскресенье 12 июня 2022 11:56
Всплыл секретный рецепт любимых булочек 96-летней Елизаветы II: очень просто и недорого! Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Елизавета II очень любит чаепитие, ведь она настоящая британка. А к чашечке чая королеве часто подают булочки, которые она и ее гости разрезают, смазывают джемом и взбитыми сливками.

Оказывается, рецепт булочек очень прост, пишет Daily Express.

Ингредиенты королевских булочек:

  • 500 г обычной муки
  • 28 г разрыхлителя
  • 94 г сливочного масла
  • 86 г сахара
  • 2 яйца
  • 140 мл жирного молока
  • 100 г изюма кишмиш (его предварительно надо залить кипятком и оставить на 30 минут)

Всплыл секретный рецепт любимых булочек 96-летней Елизаветы II: очень просто и недорого!

Любимые королевские булочки (express.co.uk)

Пошаговое приготовление булочек:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В миске смешайте муку, разрыхлитель, масло и сахар до образования крошки.
  3. В другой миске взбейте яйца и молоко
  4. К смеси с крошкой добавьте смесь масла и молока.
  5. Продолжайте замешивать тесто, пока оно не станет однородным.
  6. Добавьте предварительно замоченный и обсушенный кишмиш, вмесите его в тесто.
  7. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут.
  8. Тесто раскатайте до толщины 2,5 см и вырежьте булочки нужной формы.
  9. Накройте их и дайте отдохнуть еще 20 минут.
  10. Переложите на противень, устеленный пергаментом, смажьте яйцом и выпекайте в разогретой предварительно духовке до приятно золотистого цвета.

За королевским столом булочки обычно режут пополам, смазывают джемом и взбитыми сливками. Употребляют их вместе с чаем.

Ранее мы писали про любимый напиток королевы Елизаветы.

Также сообщалось про завтрак, который королева любит употреблять утром уже в течение 70 лет.

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Елизавета II
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