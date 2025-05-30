Всего одно упражнение в день: тело скажет "спасибо", а вы помолодеете на 10 лет

Ищете быстрый способ помолодеть и укрепить тело? Откройте для себя одно единственное упражнение, которое займет всего несколько минут в день, но будет казаться, что вы сбросили 10 лет!
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главном упражнении для укрепления тела и поддержания молодости.
Мы говорим о планке. Это статическое упражнение, казалось бы, такое простое в исполнении, на самом деле является одним из самых эффективных для укрепления всего тела, улучшения осанки и активации глубоких мышц, которые отвечают за нашу молодость и жизненный тонус.
Планка - это не просто упражнение на пресс. Оно одновременно задействует мышцы кора (мышцы живота, спины, ягодиц), плеч, рук, ног. Удерживая тело в одной прямой линии, вы создаете своеобразный "корпус", который поддерживает позвоночник, улучшает стабильность и защищает внутренние органы. Именно крепкий кор является залогом отсутствия боли в спине, хорошей осанки, легкости движений и даже здорового пищеварения.
Улучшение осанки и уменьшение боли в спине
С возрастом и из-за сидячего образа жизни наша осанка часто ухудшается. Сутулость, выпяченный живот, боль в пояснице - все это визуально добавляет лет и создает дискомфорт. Планка укрепляет мышцы кора, которые являются естественным корсетом для позвоночника. Это помогает выровнять осанку, расправить плечи, уменьшить нагрузку на поясницу и избавиться от хронической боли. Правильная осанка мгновенно делает вас стройнее, увереннее и моложе.
Укрепление мышц всего тела
Хотя планка выглядит просто, она активирует множество мышц одновременно: прямые и косые мышцы живота, поясничная мышца, мышцы спины (включая глубокие стабилизаторы), ягодицы, квадрицепсы, бицепсы и трицепсы. Это приводит к повышению общего тонуса мышц, делая тело более подтянутым и рельефным, что также визуально омолаживает.
Увеличение гибкости и баланса
Регулярное выполнение планки растягивает группы мышц, которые обычно находятся в напряжении, например, подколенные сухожилия и своды стоп. Это улучшает гибкость, предотвращает травмы и делает движения более свободными и молодыми. К тому же, планка прекрасно развивает баланс, что является ключевым показателем молодости и координации.
Ускорение метаболизма
Хотя планка - статическое упражнение, она задействует большие группы мышц. Это означает, что ваше тело сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Чем выше мышечный тонус, тем быстрее метаболизм, что способствует поддержанию здорового веса и добавляет энергии.
Уменьшение стресса и улучшение настроения
Физическая активность, даже такая умеренная, как планка, способствует выделению эндорфинов - гормонов счастья. Удержание планки требует концентрации, что может помочь "отключиться" от повседневных проблем, снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние. Здоровая нервная система - это залог молодого вида и хорошего самочувствия.
Чтобы получить максимальную пользу и избежать травм, важно придерживаться правильной техники.
Классическая планка на локтях:
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В материале использованы следующие источники - PubMed, Google Scholar, Healthline.