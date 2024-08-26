30 фраз, которые жена никогда не должна говорить мужу, чтобы не разрушить брак

Отношения в паре - это деликатная вещь, требующая постоянного внимания и работы над ними. Иногда, даже не замечая этого, мы можем сказать такие слова, которые могут причинить боль нашим партнерам и разрушить все, что строилось годами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список фраз, которых следует избегать в общении с мужчиной, чтобы не навредить отношениям.

Какие фразы лучше не говорить мужу

Психологи настойчиво советуют избегать этих фраз, особенно, если вы хотите сказать их во время незначительного семейного конфликта, а также подсознательно понимая, что они являются преувеличением:

"Ты никогда меня не слушаешь!"

"Ты всегда делаешь все неправильно!"

"Ты меня не достоен!"

"Ты такой, как твой отец/брат!"

"Ты никогда не помогаешь по дому!"

"Ты меня не любишь!"

"Ты никогда не изменишься!"

"Я всегда одна решаю все проблемы!"

"Ты никогда не даришь мне подарки!"

"Ты зарабатываешь мало!"

"Ты никогда не уделяешь мне достаточно внимания!"

"Ты такой глупый!"

"Ты меня не понимаешь!"

"Ты виноват во всех наших проблемах!"

"Ты никогда меня не поддерживаешь!"

"Ты никогда не поймешь, что я чувствую!"

"Я тебя ненавижу!"

"Ты испортил мне жизнь!"

"Ты меня не делаешь счастливой!"

"Ты меня не уважаешь!"

"Тебе работа/друзья важнее меня!"

"Ты говоришь мне мало комплиментов!"

"Ты эгоист и думаешь только о себе!"

"Ты никогда не хочешь со мной никуда ходить!"

"Ты всегда опаздываешь!"

"Ты никогда не выслушиваешь меня до конца!"

"Ты меня не ценишь!"

"Ты никогда не сделаешь меня счастливой!"

"Я жалею, что вышла за тебя замуж!"

"Ты меня не достоен!" (да, эта фраза настолько разрушительна, что заслуживает повторения)



Никогда не говорите мужчине фразу "Ты меня не достоен!" (фото: Freepik)

Почему эти фразы вредны?

По словам психологов, вышеперечисленные фразы (даже самые невинные из них) разрушительны для отношений по ряду причин. Они:

вызывают чувство вины и неполноценности

разрушают доверие и взаимопонимание

подрывают чувство собственного достоинства партнера

заставляют мужчину чувствовать себя неудачником.

Как заменить эти фразы конструктивными?

Вместо того чтобы обвинять партнера, попробуйте выразить свои чувства и желания.

Например, вместо "Ты никогда не помогаешь по дому" можно сказать: "Мне было бы очень приятно, если бы ты помог мне с мытьем посуды". Вместо "Ты никогда не слушаешь меня" можно сказать: "Мне важно, чтобы ты меня выслушал и понял, что я имею в виду". Фразу "Ты такой эгоистичный" можно заменить чем-то вроде: "Когда ты (конкретная ситуация), я чувствую себя не услышанной и одинокой".

Также эксперты советуют фокусироваться на своих чувствах. Вместо того чтобы обвинять партнера, опишите, что вы чувствуете в данной ситуации.

Используйте "Я-сообщение". Начните предложение со слова "я", чтобы показать, что вы говорите о своих чувствах, а не о действиях мужчины.

Будьте конкретными. Чем конкретнее вы опишете ситуацию, тем лучше партнер поймет вас.

Избегайте обобщений. Вместо слов "всегда" и "никогда" используйте более конкретные примеры.

Помните, что крепкие отношения строятся на взаимопонимании, уважении и поддержке. Выбирайте слова осторожно, и ваши отношения станут крепче и счастливее.