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Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

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Понедельник 20 февраля 2023 19:55
Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно Какую одежду нужно обязательно добавить в весенний гардероб (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Весна уже на пороге и совсем скоро мы начнем пересматривать свои гардеробы. Как только потеплеет, появится желание добавить какие-то новые и модные элементы.

В Instagram-аккаунте Watchingukrane стилист рассказала, какие четыре предмета нужно добавить в свой гардероб этой весной обязательно.

Брючный костюм

По словам эксперта, главный параметр - костюм должен быть слегка расслабленным. А вот все остальное (крой, фасон, длина) - можно подбирать по своей фигуре.

Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Джинсовая рубашка

"Я думаю, что у всех в гардеробе найдутся любимые джинсы, с которыми можно создать трендовые тотал деним луки", - отмечает стилист.

Она предлагает дополнить гардероб расслабленной рубашкой из джинсовой ткани. Рубашка может быть даже из мужского отдела, главное, чтобы она сочеталась с джинсами.

Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Юбка макси

Узкая юбка макси станет отличным дополнением к любому образу. Ее можно надевать со свитером, худи, блузой, кардиганом, любым топом и практически с любой верхней одеждой.

Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Кожаный тренч

Это актуальная и трендовая вещь, которая почти никогда не выйдет из моды. Стилист рекомендует правильно подобрать длину тренча в соответствии с вашим ростом.

Всего 4 элемента: что нужно добавить в свой весенний гардероб в этом году обязательно

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что стилист показала джинсы, которые никогда не выйдут из моды и подойдут каждому.

А также мы писали о том, какие ошибки в подборе одежды испортят любой стиль.

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