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Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї: все було підлаштовано спочатку

Новость на русском → Дубай, Четвер 15 квітня 2021 09:39
Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї: все було підлаштовано спочатку Колаж РБК-Україна: Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї
Автор: Світлана Мащенко

З'ясувалася правда про голу фотосесію на даху хмарочосу в Дубаї. Все нібито заплановано було спочатку, а саме "злив" відео з оголеними дівчатами. Таким чином засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, що заперечує причетність до даної акції, нібито вирішив "хайпонути", але не очікував, що все зайде так далеко.

Про це пише Telegram-канал "Медиакиллер".

Повідомляється, що Концов знав про те, що в мусульманському ОАЕ йде активна підготовка до Рамадану, і навмисно вирішив "пограти" з почуттями віруючих.

"Зазнайомився (Концов. - Ред.) з українським плейбощиком Віталієм Гречиним, замовив малючок для розваги і підняття підписоти на своєму новому каналі... ну і вкинув для розігріву близько 10 тисяч доларів. Благо биток, на якому і зробив стан айтішник, зростає і дає легке бабло", - пишуть ЗМІ.

За продуманим сценарієм, Концов побачив зі свого номера в будинку навпроти голих дівчат, зняв відео і виклав в сторіс нібито як випадковий очевидець. Потім він планував опинитися серед гарячих красунь, але щось пішло не так.

Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї: все було підлаштовано спочатку

Олексій Концов (instagram.com/Олексій Концов)

"Далі за планом повинна була бути спекотна фотосесія між засмаглих булок і цицьок з викриттям типу, заздріть, хлопці, це я прям в центрі Дубаїв... Розважалку обірвали копи - вичислити Алекса було легко, тим більше його ж першим злили той самий Гречин і парочка голо*опих дівчат, які були в курсі подій..." - йдеться в повідомленні.

В результаті Олексій Концов таки потрапив у місцевий ізолятор, але нібито по випадковому збігу - проходив повз, зняв відео. Але є одна важлива деталь - фотосесія була у номері самого Концова, що потягнуло на організацію порностудії.

Розкрилася правда про оголену фотосесію в Дубаї: все було підлаштовано спочатку

Фото: Віталій Гречин з моделями (facebook.com/Віталій Гречин)

У джерелі відзначили, що всю провину "скинули на фотографа Олександра Тена, який встиг втекти з ОАЕ". Також додали, що нібито за те, щоб повернути Тена і щоб він у всьому зізнався, призначено винагороду.

Нагадаємо, що скандал розгорівся в Дубаї на початку квітня. Пізніше з'ясувалося, що у фотосесії брало участь 11 українок, які відсиділи в місцевій в'язниці десять днів, після чого були депортовані з ОАЕ.

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