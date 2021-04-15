Вскрылась правда об обнаженной фотосессии в Дубае: все было подстроено изначально

Выяснилась правда о голой фотосессии на крыше небоскреба в Дубае . Все якобы подстроено было изначально, а именно "слив" видео с обнаженными девушками. Таким образом основатель международной компании Involta Алексей Концов, отрицающий причастие к данной акции, якобы решил "хайпонуть", но не ожидал, что все зайдет настолько далеко.

Сообщается, что Концов знал о том, что в мусульманском ОАЭ идет активная подготовка к Рамадану, и намеренно решил "поиграть" с чувствами верующих.

"Зазнакомился (Концов. - Ред.) с украинским плейбощиком Виталием Гречиным, заказал малышек для развлекухи и поднятия подписоты на своем новом канале... ну и вкинул для разогрева около 10 тысяч долларов. Благо биток, на котором и сделал состояние айтишник, растет и дает легкое бабло", - пишут СМИ.

По продуманному сценарию, Концов увидел со своего номера в здании напротив голых девушек, снял видео и выложил в сторис якобы как случайный очевидец. Затем он планировал оказаться среди горячих красоток, но что-то пошло не так.

Алексей Концов (instagram.com/Алексей Концов)

"Дальше по плану должна была быть жаркая фотосессия между загорелых булок и сисек с разоблачением, типа, завидуйте, парни, это я прям в центре Дубаев... Развлекуху оборвали копы - вычислить Алекса было легко, тем более его же первым слили тот самый Гречин и парочка голо*опых девиц, которые были в курсе событий..." - говорится в сообщении.

В результате Алексей Концов таки попал в местный изолятор, но якобы по случайном совпадению - проходил мимо, снял видео. Но есть одна немаловажная деталь - фотосессия была в номере самого Концова, что потянуло на организацию порностудии.

Фото: Виталий Гречин с моделями (facebook.com/Виталий Гречин)

В источнике отметили, что всю вину "скинули на успевшего сбежать из ОАЭ фотографа Александра Тена". Также добавили, что якобы за то, чтобы вернуть Тена и чтобы он во всем сознался, назначено вознаграждение.