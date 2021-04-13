Спали серед бруду і погрожували вбити: українка розповіла про скандальне затримання в Дубаї

Скандальних українських дівчат, які оголеними фотографувалися на балконі одного з хмарочосів в Дубаї і відсиділи за це 8 днів , депортували в Україну.

При цьому одна з них розповіла про жахливі умови перебування під арештом, повідомляє ТСН .

За словами дівчини, одна українка відчуває себе жахливо. Крім того, деяким необхідно звернутися в лікарню. Модель поскаржилася, що за весь час їм не дозволили зателефонувати своїм батькам.

Дівчина розповіла, що скандальні фото на балконі робили 3 квітня, а правоохоронці прийшли до дівчат вже 4 квітня вночі. При цьому 10 дівчат до цього часу встигли відлетіти додому.

"Я сплю, і подруга починає кричати, що наші фото "злили". Ми одразу почали шукати квитки в Київ і нічого не знайшли, найближчі - на 5 квітня. Але ми не додумалися просто бігти в той же Стамбул", - розповіла українка.

Пізніше подзвонив телефон і їм сказали, що на ресепшені їх чекає поліцейський. Чоловік заявив, що потрібно проїхати у відділення і просто дати свідчення. Дівчата погодилися і поїхали з ним.

Після того як вони приїхали в ділянку і дали свідчення у них забрали мобільні телефони. Їх повели в камери, де вони побачили багато ув'язнених. З цього моменту дівчата злякалися і у них почалася істерика.

"У нас відібрали абсолютно все, шманали, завели спочатку в кімнату, де один матрац і 12 дівчаток. Не годували цілий день, а вночі принесли несмачний рис з жахливою підливою "як з гівна" і це виявилася одна з кращих страв після хліба, який дають о 4 ранку", - пригадала дівчина.

Потім їх посадили в камеру, в яку садять, тих, хто бунтує. При цьому в таких камерах світло горить завжди. Одна з ув'язнених поділилася з ними одягом.

Дівчина зізналася, що через стрес у багатьох українок почалися жіночі дні, і їм було важко, оскільки не було навіть туалетного паперу, але через 2 дні ув'язнені їм передали "жіночі штуки".

"Далі дизентерія, ми за два дні спали на матрацах. Нас погрожували вбити в'язні з інших камер, і ми молилися Богу, щоб нас не перевели в основну камеру, там бійки щодня і всі поліцейські це бачили", - зізналася українка.

Також вона розповіла, що на них постійно кричали. Дівчина зазначила, що це була просто фотосесія. Там були і дівчата з Росії, але вони швидко виїхали після зйомок.