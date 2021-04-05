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У Дубаї дівчата влаштували на даху масовий стриптиз: серед них є і українки

Новость на русском → Дубай, Понеділок 05 квітня 2021 13:55
У Дубаї дівчата влаштували на даху масовий стриптиз: серед них є і українки У Дубаї дівчата роздяглися (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Дубаї затримали дівчат, які влаштували відверту фотосесію на вершині одного з хмарочосів. Всі дами - уродженки СНД. Тепер їм загрожує штраф і тюремний термін.

Про це повідомляється у виданні ABC news.

Раніше в інтернеті з'явився відеозапис, зроблений з вікна сусіднього хмарочоса. На записі можна побачити, як на балконі з прозорими бортами вишикувалася близько десятка дівчат. З одягу на них не було нічого. У цей момент їх ззаду знімав фотограф.

За деякими даними, всі учасниці фотосесії — уродженки Росії, України, Білорусі та Молдови. Затриманим загрожує тюремне ув'язнення на термін до шести місяців і штраф в розмірі 5000 дирхамів (близько 40 тис. грн), а організатору зйомки "світить" до 18 місяців в'язниці.

Відзначимо, що в ОАЕ заборонені публічні поцілунки і вживання алкоголю, хоча влада країни досить лояльна до іноземців. Проте в цьому випадку дівчата явно переборщили.

У Дубаї дівчата влаштували на даху масовий стриптиз: серед них є і українки

У Дубаї масово роздяглися дівчата з СНД (фото: 7news.com.au)

"Така неприйнятна поведінка не відображає цінності і етику еміратського суспільства", - йдеться в заяві поліції Дубая.

Як ми раніше писали, у Києві руфер влаштував стриптиз на даху висотки, екстремала зняли на відео.

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