Должны знать все: трихолог назвала 3 базовых правила безопасного ухода за волосами

Уход за волосами имеет важное значение для того, чтобы иметь здоровые локоны. Правильные привычки, а также инструменты и средства, подобранные исходя из особенностей волос, помогут сохранить красоту.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.
По словам эксперта, есть определенные советы, которые мало кто знает. В частности, она назвала базовые 3 правила:
Трихолог отметила, что недостаточное намыливание кожи головы шампунем и несоблюдение определенной экспозиции, чтобы активные вещества успели подействовать и повлиять на кожу может навредить
Если не использовать скрабы и пилинги для дополнительной очистки или эксфолиации кожи головы, то можно сильно навредить. Поэтому следует правильно и тщательно подбирать уход.
Не использование бальзама после шампуня приводит к чрезмерной сухости и ломкости волос.
Важно знать, что не использование несмываемых средств после мытья приводит к раздражению кожи и чрезмерной сухости волос.
Многие избегают использования фена для волос, ведь считают его вредным.
Как оказалось, привычка ходить долгое время с мокрыми волосами еще больше вредит. Тогда локоны становятся еще более сухими.
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