Повинні знати всі: трихолог назвала 3 базові правила безпечного догляду за волоссям

Догляд за волосся має важливо значення, для того, щоб мати здорові локони. Правильні звички, а також інструменти та засоби, підібрані виходячи з особливостей волосся, допоможуть зберегти красу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.
За словами експерта, є певні поради, які мало хто знає. Зокрема, вона назвала базові 3 правила:
Трихолог зазначила, що недостатнє намилювання шкіри голови шампунем та недотримання певної експозиції, щоб активні речовини встигли подіяти і повпливати на шкіру може нашкодити
Якщо не використовувати скраби та пілінги для додаткового очищення або ексфоліації шкіри голови, то може сильно нашкодити. Тому варто правильно та ретельно підбирати догляд.
Не використання бальзаму після шампуню призводить до надмірної сухості та ламкості волосся.
Важливо знати, що не використання незмивних засобів після миття призводить до подразнення шкіри та надмірної сухості волосся.
Багато хто уникає використання фену для волосся, адже вважає його шкідливим.
Як виявилось, звичка ходити довгий час з мокрим волоссям ще більше шкодить. Тоді локони стають ще більше сухими.
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