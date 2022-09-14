ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські сапери взяли у полон "кадирівця": він відразу вивчив гасло "Слава Україні" (відео)

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 16:18
Українські сапери взяли у полон "кадирівця": він відразу вивчив гасло "Слава Україні" (відео) Військові взяли в полон "кадирівця" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сапери на одному із гарячих напрямків взяли у полон "кадирівця". Після затримання окупант відразу вивчив гасло "Слава Україні".

Відео з’явилося на сторінці "СтратКом ЗСУ" у Telegram.

Зокрема, відзначились військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Сапери взяли у полон кадир-дона-дігідона з ТікТок військ. Дуже цінний кадр для обмінного фонду", - йдеться у повідомленні.

Окупант розповів, що він родом із Чечні та назвав себе Кіргізом. Перебуваючи у полоні він відразу вивчив гасло "Слава Україні"

На відео військові запевнили, що з окупантом все буде добре.

"Ну все, будеш живий, не хвилюйся. Все буде добре", - сказали українські воїни.

Раніше ми повідомляли, що росіянка не захотіла говорити з сином у полоні в Україні. Епізод такого спілкування став мемом у мережі та жінку охрестили "матір'ю року".

Також дружина окупанта шокувала реакцією на його дзвінок з полону, і попросила передзвонити пізніше, бо на роботі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кадиров Пленный Війна в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя