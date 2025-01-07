50-летний Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом: первые подробности

Украинский спортсмен и народный депутат Василий Вирастюк, который недавно впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную , рассказал радостную новость - он стал отцом в пятый раз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Радостное событие случилось вчера, 6 января, в Черновицком областном перинатальном центре. Также стронгмен рассекретил пол ребенка - это мальчик.

В Stories Вирастюк поделился подробностями о новорожденном.

"06.01.2025 года в 15:55 у нас родился сын Ярослав (Ярек). По моей линии пятый сын. Рост - 58 см, вес - 3850 г", - написал он.

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"Мама, сын и папочка чувствуют себя замечательно", - отметил также спортсмен.

Что известно о личной жизни Вирастюка

Спортсмен был дважды женат. С 2003 по 2006 год он состоял в браке со Светланой Вирастюк, которая погибла в снежной лавине на горнолыжном курорте Паландокен в Турции в 2006 году. Была чемпионкой Украины по фитнесу, увлекалась водными лыжами и водными мотоциклами. От этого брака у спортсмена есть сын Адам (2003 г. р.).

В 2007 году он женился во второй раз на девушке по имени Инна, которая работала в фармацевтической компании. В этом браке родилось двое сыновей: Олег (2008 г. р.) и Александр (2016 г. р.).

После начала полномасштабной войны стало известно, что спортсмен разошелся со второй женой и начал отношения с дизайнером Ириной Зинченко, с которой был знаком с 2019 года. По его словам, что воспринял отъезд Инны за границу как измену.

Вирастюк долгое время не показывал возлюбленную, которая, кстати, младше его на 11 лет. У Ирины есть свой бренд одежды под названием "Iryna Zinchenko". Он специализируется на свадебных, коктейльных и вечерних платьях, а также стильной одежде для мужчин, детей и на каждый день. У Ирины также есть двое детей от предыдущих отношений: 15-летний сын Дмитрий и 10-летняя дочь Анастасия.

В 2023 году у пары родился первый совместный сын, который стал для Вирастюка четвертым.

В мае 2024 года стронгмен официально развелся со второй супругой Инной.

Вирастюк с новой возлюбленной Ириной Зинченко (скриншоты)