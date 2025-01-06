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Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную, которая родила ему четвертого сына

Понедельник 06 января 2025 12:30
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Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную, которая родила ему четвертого сына Василий Вирастюк (скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный депутат и стронгмен Василий Вирастюк впервые показал молодую возлюбленную, которая является мамой его четвертого ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, украинский силач долгое время держал свои отношения в тайне и не спешил представлять публике свою избранницу.

Во время празднования Крещения, собравшись дома с друзьями, его приятель, мастер спорта Украины Андрей Янтарь, поделился совместным фото, на котором Вирастюк сидит рядом с брюнеткой Ириной.

Спортсмен сделал репост снимка, подтвердив, что это его возлюбленная. Ранее он уже делился фото Ирины, но ее лица не было видно.

Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную, которая родила ему четвертого сына

Василий Вирастюк с друзьями и возлюбленной (скриншот)

Что известно об отношениях Вирастюка с Ириной Зинченко

Отношения Василия с Ириной начались, когда он еще был женат на Инне. После того, как его жена уехала за границу во время войны, спортсмен начал роман с другой женщиной, ведь, по его словам, воспринял отъезд Инны как измену.

Год назад Ирина родила стронгмену сына Владимира, который стал для него четвертым.

Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет возлюбленную, которая родила ему четвертого сына

Василий Вирастюк с возлюбленной (фото: instagram.com/vasylvirastyuk)

Зинченко - украинский дизайнер, которая основала свой бренд "Iryna Zinchenko". Она специализируется на создании уникальных вещей, среди которых свадебные, коктейльные и вечерние платья, а также стильная одежда для мужчин, детей и на каждый день.

Избранница Вирастюка имеет двоих детей от предыдущего брака: 15-летнего Дмитрия и 10-летней Анастасии

К слову, ранее LAMA вспомнила знакомство с мамой своего молодого возлюбленного.

Также Лилия Ребрик замиловала редким фото с родителями.

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