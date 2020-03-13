Зупинка транспорту, режим НС і закриття кордонів: як Україна живе на карантині

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Режим надзвичайної ситуації уведений в двох областях

В Україні зростає кількість випадків зараження коронавірусом, у зв'язку з чим умови карантину в деяких регіонах посилюються. Де вводять додаткові обмеження, а також всі деталі поточної ситуації в країні - на РБК-Україна.

У Житомирській області оголосили режим НС

12 березня стало відомо, що коронавірус виявлений у жительки міста Радомишль на Житомирщині. Літню жінку госпіталізували. Люди, які контактували з нею, знаходяться в обсервації, а місцева влада вирішила ввести в Радомишлі режим надзвичайної ситуації.

Щоб не допустити подальшого поширення інфекції, з 13 березня було призупинено роботу міського транспорту. Закрилися міські ринки. На в'їзді в місто встановлено пункт контролю для всіх, хто прибуває і виїжджає з Радомишля. Людям рекомендували обмежити відвідування магазинів, кафе та інших громадських закладів.

Раніше в місті закрилися всі навчальні заклади та були скасовані масові заходи в рамках загальнонаціонального карантину.

У Чернівцях посилили карантин

Другий випадок захворювання коронавірусом підтвердився вчора в Чернівецькій області у 64-річного чоловіка, дружина якого нещодавно була в Італії. Обласна влада прийняла рішення посилити карантинний режим в регіоні.

Крім закриття освітніх закладів, на Буковині припинено роботу спортивних комплексів, басейнів, лазень, розважальних центрів. Щоб мінімізувати тісні контакти з іншими людьми, населення закликають відмовитися від святкування днів народжень та інших урочистих подій в громадських місцях.

У Львівській області закривають ринки

У місті Кам'янка-Бузька, селищах Новий Яричів та Добротвір місцева влада прийняла рішення тимчасово закрити ринки. Це сталося після того, як житель м. Кам'янка-Бузька Львівської області був госпіталізований з підозрою на коронавірус.

Чоловік нещодавно повернувся з Італії і 12 березня звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на симптоми ГРВІ. Для встановлення діагнозу його відправили в лікарню Львова.

Закриття кордонів розглянуть на засіданні РНБО

Президент Зеленський скликав екстрену нараду РНБО на 13 березня. Під час засідання буде обговорюватися питання закриття кордонів і заходи безпеки для недопущення поширення коронавіруса COVID-19 всередині країни.

Крім того, члени РНБО розглянуть питання зупинення авіасполучення між деякими країнами. На даний момент польоти з України вже скасовані в кілька міст Італії.

В Україну не будуть пропускати жителів окупованого Донбасу

Закриття кордонів також обговорювалося на виїзному засіданні Кабміну 13 березня. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що на територію України не будуть пропускати осіб з реєстрацією "Л/ ДНР". Перелік КПП на кордоні, які закриють у зв'язку з загрозою коронавірусу, остаточно узгодять під час наради РНБО.

При цьому всі українці, які будуть повертатися на територію країни, зможуть проїхати.

Через коронавірус можуть обмежити в'їзд до Києва

У разі виявлення коронавірусної інфекції на території столиці карантинні заходи будуть істотно посилені. Додаткові обмеження торкнуться заборони на в'їзд-виїзд громадян з Києва і пересування містом.

З 12 березня в столиці на три тижні скасували заняття у всіх навчальних закладах. Також в зв'язку з загальнонаціональним карантином було обмежено проведення масових заходів, кількістю понад 60 учасників.

Державні органи влади в столиці продовжують працювати, однак для профілактики поширення інфекції на входах до установ встановлюють пости медичної перевірки.

Нагадаємо, до 3 квітня був припинений прийом громадян і обмежений допуск до адміністративних і службових будівель Верховної ради. Заборона стосується всіх осіб, крім нардепів, їх помічників, працівників Апарату парламенту і журналістів, які пройшли додаткову акредитацію.