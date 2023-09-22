Всемирно известный аэропорт разрешит путешествовать без паспортов: что известно

Как будет работать система

Вместо паспортов для проверки хотят использовать биометрические данные пассажиров. Такая технология уже работает в аэропорту на автоматизированных полосах иммиграционных контрольно-пропускных пунктов для распознавания лица.

Однако предстоящие изменения снизят потребность пассажиров предъявлять свои проездные документы в точках контакта и обеспечат более быструю и удобную обработку данных.

Биометрия будет использована для создания "единого токена аутентификации", который будет использоваться в различных автоматизированных точках соприкосновения - от выдачи сумок до иммиграционного контроля и посадки.

Таким образом, путешественникам больше не понадобится возить с собой посадочные талоны и паспорта.

Вместе с тем паспорта все равно понадобятся по прилету в те страны, где биометрические данные не действуют.

Аэропорт Чанги в Сингапуре (фото: Википедия)

Что известно об аэропорте Чанги

Сингапурский аэропорт Чанги часто называют лучшим аэропортом в мире, а также одним из самых загруженных, ведь он обслуживает более 100 авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 400 городов примерно в 100 странах и территориях мира.

В июне Чанги обслужил 5,12 миллиона пассажиров, превысив отметку в 5 миллионов впервые с января 2020 года, когда началась пандемия Covid-19.

Команда аэропорта прогнозирует возврат к допандемическому уровню пассажиропотока и воздушного движения и выражает надежду, что будущая биометрическая система поможет сделать пассажиропоток более плавным.