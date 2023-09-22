Всесвітньо відомий аеропорт дозволить подорожувати без паспортів: що відомо

Міжнародний аеропорт Чангі в Сінгапурі хоче запровадити перельоти без перевірки паспортів у 2024 році. Якщо це станеться, то Сінгапур стане першою країною у світі, яка ухвалила таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN.
Замість паспортів для перевірки хочуть застосовувати біометричні дані пасажирів. Така технологія певним чином уже працює в летовищі на автоматизованих смугах імміграційних контрольно-пропускних пунктів для розпізнавання обличчя.
Проте майбутні зміни знизять потребу пасажирів пред'являти свої проїзні документи в точках контакту та забезпечать швидшу та зручнішу обробку даних.
Біометрія буде використана для створення "єдиного токена автентифікації", який використовуватиметься в різних автоматизованих точках дотику - від видачі сумок до імміграційного контролю та посадки.
Таким чином мандрівникам більше не знадобиться возити з собою посадкові талони та паспорти.
Разом із тим паспорти все одно знадобляться після прильоту в ті країни, де біометричні дані не діють.
Аеропорт Чангі в Сінгапурі (фото: Вікіпедія)
Сінгапурський аеропорт Чангі часто називають найкращим аеропортом у світі, а також одним із найзавантаженіших, адже він обслуговує понад 100 авіакомпаній, які здійснюють рейси до 400 міст приблизно в 100 країнах і територіях світу.
У червні Чангі обслужив 5,12 мільйона пасажирів, перевищивши позначку в 5 мільйонів вперше з січня 2020 року, коли почалася пандемія Covid-19.
Команда летовища прогнозує повернення до допандемічного рівня пасажиропотоку та повітряного руху та висловлює сподівання, що майбутня біометрична система допоможе зробити пасажиропотік більш плавним.
Раніше ми розповідали, чому не можна публікувати селфі з аеропорту.
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