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Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 15:46
Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему В этих аэропортах очень сложно посадить самолет (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Пилот - это очень ответственная профессия, ведь на твоем борту находятся несколько десятков пассажиров. Кроме того, в небе нужно уметь принимать быстрые решения, особенно если место посадки затруднено.

В каких аэропортах мира тяжелее всего посадить самолет, рассказали на сайте Express.co.uk.

Миконос, Греция

Этот роскошный греческий остров известен своими пляжами и широкой культурой ЛГБТ, но с аэропортом могут возникнуть проблемы.

Пилот рассказывает, что греческая точка назначения имеет очень короткую узкую взлетно-посадочную полосу, что затрудняет посадку и взлет.

Интересно, что перед вылетом пилоты могут проводить много времени в симуляторах, чтобы не совершить ошибок непосредственно во время полета.

Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

Остров Миконос в Греции (фото: Википедия)

Фуншал, Мадейра

По словам пилотов, на острове достаточно простенькая для приземления местность, однако ветры все усложняют. Поэтому для этого аэропорта пилотам необходима дополнительная подготовка.

Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

Мадейра - это родина Криштиану Роналду (фото: Википедия)

Инсбрук, Австрия

Вокруг аэропорта расположены горы Альпы, откуда "прилетают" сильные ветры. Как рассказывает пилот, если в этот аэропорт летит новичок, он всегда делает это с капитаном-наставником.

Кроме того, перед вылетом обязательно проводят обучение на тренажерах.

Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему

Из Инсбрука можно рассмотреть всю красоту Альп (фото: Википедия)

Ранее мы рассказывали, какие аэропорты мира наиболее опасные.

Читайте также, почему тысячи украинцев живут в аэропорту Берлина.

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