Пилоты их не любят. Три аэропорты, где чрезвычайно сложно посадить самолет, и вот почему
Пилот - это очень ответственная профессия, ведь на твоем борту находятся несколько десятков пассажиров. Кроме того, в небе нужно уметь принимать быстрые решения, особенно если место посадки затруднено.
В каких аэропортах мира тяжелее всего посадить самолет, рассказали на сайте Express.co.uk.
Миконос, Греция
Этот роскошный греческий остров известен своими пляжами и широкой культурой ЛГБТ, но с аэропортом могут возникнуть проблемы.
Пилот рассказывает, что греческая точка назначения имеет очень короткую узкую взлетно-посадочную полосу, что затрудняет посадку и взлет.
Интересно, что перед вылетом пилоты могут проводить много времени в симуляторах, чтобы не совершить ошибок непосредственно во время полета.
Остров Миконос в Греции (фото: Википедия)
Фуншал, Мадейра
По словам пилотов, на острове достаточно простенькая для приземления местность, однако ветры все усложняют. Поэтому для этого аэропорта пилотам необходима дополнительная подготовка.
Мадейра - это родина Криштиану Роналду (фото: Википедия)
Инсбрук, Австрия
Вокруг аэропорта расположены горы Альпы, откуда "прилетают" сильные ветры. Как рассказывает пилот, если в этот аэропорт летит новичок, он всегда делает это с капитаном-наставником.
Кроме того, перед вылетом обязательно проводят обучение на тренажерах.
Из Инсбрука можно рассмотреть всю красоту Альп (фото: Википедия)
Ранее мы рассказывали, какие аэропорты мира наиболее опасные.
Читайте также, почему тысячи украинцев живут в аэропорту Берлина.