Почему нельзя публиковать селфи из аэропорта: эту ошибку совершают почти все

Во время отпуска все туристы допускают одну распространенную ошибку. В частности, все хвалятся своим отдыхом в соцсетях. К тому же люди публикуют фото еще из аэропорта. Однако последствия такого поступка могут быть серьезными.

Об этом пишет Travel+Leisure .

Что может произойти

Обычное селфи может стать причиной того, что вы столкнетесь с мошенничеством.

Каждый посадочный талон содержит полное юридическое имя, номер билета и запись имени пассажира (PNR) - шестизначный буквенно-цифровой код, уникальный для вашего бронирования. В частности, такой информации достаточно мошенникам.

Основатель и генеральный директор компании Blue Light IT, специализирующейся на кибербезопасности, Амир Сакс рассказал, что с помощью PNR и вашей фамилии, хакер может получить полный доступ к информации о вашем бронировании. Это даст ему возможность узнать ваш номер телефона, адрес электронной почты и контактную информацию

"Номер, имя, фамилия и PNR пассажира позволяют мошенникам взять кредит", - сказал он.

Также хакеры могут использовать методы социальной инженерии, выдавая себя за представителей авиакомпании, чтобы обманом заставить вас уведомить больше личных данных.

Кроме того, злоумышленники могут создавать целенаправленные фишинговые атаки, используя информацию о вашем посадочном талоне.

Поэтому, прежде чем хвастаться путешествием, стоит подумать о том, какие личные данные вы можете опубликовать и чем это может обернуться.

Как понять, что стал жертвой мошенников

Часто мошенники создают турагентства и обманывают людей "дешевыми" путевками на море.

Для того чтобы понять, что вы стали жертвой обмана, стоит знать:

в аэропорту оказалось, что на самом деле ваш билет на самолет "не настоящий" или бронь билета не подтвердилась

по прибытию в отель выяснилось, что в нем нет номера на ваше имя

приобретенная на ваше имя путевка не существует или о ней не знает отель

вы узнаете, что на ваше имя не был забронирован автомобиль, билет на мероприятие или экскурсию

контакты "продавца", который помог выбрать путевку уже неактуальны

компания, через которую вы покупали и оплачивали свой отдых, на самом деле не существует

В частности, перечислены только некоторые неприятные ситуации, в которые можно попасть из-за мошенников. На самом деле обманные схемы могут быть очень хитрыми и многошаговыми.