Вселенная устроит тотальную перезагрузку 4 знакам Зодиака. У них закончится "черная полоса"
Уже 22 марта представители 4 знаков Зодиака могут понять, что в их жизнь врываются перемены. Таро-гороскоп на субботу сулит им особый сюрприз от Вселенной.
У каких знаков Зодиака заканчивается "черная полоса", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Стрелец
В субботу вам не стоит засиживаться на одном месте. Пора решиться на что-то грандиозное, Вселенная устроит в вашей жизни невероятную перезагрузку, благодаря которой вы наконец-то поймете, что делать дальше. Начните с чего-то малого и постепенно прощайтесь с историей неудач, начинается новый период.
Водолей
Карты Таро сулят вам особый сюрприз. 22 марта вы сможете выяснить, что мешало вам двигаться вперед и тянуло на дно. Настало время решительных действий, просто обрубите все связи с теми, кто ставит вам палки в колеса. Вселенная поможет сжечь мосты, но без вашего желания ничего не получится.
Овен
Не стоит зацикливаться на прошлом, отпустите негатив и обиды. "Черная полоса", из-за которой вы нередко терпели неудачи, заканчивается. Вселенная готовит для вас важный знак, благодаря которому все встанет на свои места - верьте в чудеса и не сомневайтесь в том, что вы достойны счастья.
Рак
Карты Таро советуют вам задуматься о том, что для вас действительно важно. Не стоит гнаться за призрачными мечтами и пытаться угодить всем вокруг. Доверьтесь Вселенной, которая сделает этот день особенным, поставьте себя на первое место и начинайте новую жизнь!
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