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Солнце в Овне изменит жизнь этих 5 знаков Зодиака. Кто в списке избранных

Четверг 20 марта 2025 06:16
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Солнце в Овне изменит жизнь этих 5 знаков Зодиака. Кто в списке избранных Каким знакам Зодиака скоро повезет (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

В период с 20 марта по 19 апреля представителей 5 знаков Зодиака ждет особый период. Все изменит Солнце, которое окажется в знаке Овна.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет больше всего.

Какие знаки Зодиака получат подарки от Солнца

20 марта Солнце совершит ингрессию в знак Овна️, там оно будет находиться до 19 апреля 2025 года. Это - одно из лучших положений для дневного светила.

Положительное влияние в период с 20 марта по 19 апреля почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Овен
  • Лев️
  • Стрелец️
  • Близнецы
  • Водолей.

Им особенно повезет, отметила Соловьева, если они занимают руководящие должности.

Внимательными с действием Солнца в этот период надо быть:

  • Весам
  • Козерогам
  • Ракам️.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - сказала Соловьева.

Изменения могут коснуться ситуаций, касающихся здоровья, досуга с детьми, различных развлекательных игр, выступлений перед аудиторией, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений.

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