Солнце в Овне изменит жизнь этих 5 знаков Зодиака. Кто в списке избранных
В период с 20 марта по 19 апреля представителей 5 знаков Зодиака ждет особый период. Все изменит Солнце, которое окажется в знаке Овна.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет больше всего.
Какие знаки Зодиака получат подарки от Солнца
20 марта Солнце совершит ингрессию в знак Овна️, там оно будет находиться до 19 апреля 2025 года. Это - одно из лучших положений для дневного светила.
Положительное влияние в период с 20 марта по 19 апреля почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Овен
- Лев️
- Стрелец️
- Близнецы
- Водолей.
Им особенно повезет, отметила Соловьева, если они занимают руководящие должности.
Внимательными с действием Солнца в этот период надо быть:
- Весам
- Козерогам
- Ракам️.
"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с самосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера", - сказала Соловьева.
Изменения могут коснуться ситуаций, касающихся здоровья, досуга с детьми, различных развлекательных игр, выступлений перед аудиторией, концертов, шоу, спектаклей, романтических отношений.
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