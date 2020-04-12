Коронавірус у світі: вірусолог розповів про закінчення карантину

Карантин (колаж: РБК-Україна)

Вірусолог розповів, які заходи після карантину почнуть проводити останніми

Карантин станом на 12 квітня введено в більшості країн світу. Через це міжнародні заходи були скасовані або перенесені "до кращих часів". Бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст розповів, які заходи почнуть проводити останніми після зняття обмежень. На його думку – це музичні фестивалі, концерти на стадіонах і футбольні матчі.

Бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст вважає, що цей футбольний сезон буде неможливо дограти через пандемію коронавіруса. Він заявив, що навіть при проведенні матчів без глядачів, фанати можуть збиратися в інших місцях, а це може сприяти поширенню COVID-19. Варто відзначити, що бельгійська ліга першою у Європі прийняла рішення завершити сезон достроково. Правда, після погроз від УЄФА прийняття рішення перенесли на кінець квітня.

"У мене склалося враження, що в УЄФА починають розуміти: дограти нинішній сезон буде неможливо. Ніхто не може звинуватити бельгійські клуби в тому, що вони відмовилися догравати чемпіонат. Судячи з того, що я чув від представників бельгійської ліги, гравцям знадобиться 3-4 тижні тренувань, щоб можна було відновити матчі. У такому разі закінчити змагання буде неможливо", - вважає вірусолог.

Марк Ван Ранст також додав, що ситуацію варто розглядати об'єктивно і що навіть при дотриманні всіх умов УЄФА можна підвищити ризик поширення коронавіруса.

"Нам варто бути чесними: масові заходи, такі як футбольні матчі або музичні фестивалі – будуть останніми в списку речей, які повернуться в наше життя. Фінал Кубка Бельгії за закритими дверима був би можливий, якби у нас була впевненість, що фанати не влаштують вечірки в інших місцях. Якщо клуби не можуть дати надійних гарантій на цей рахунок, то ліга просто не буде проводити цей матч", – наводить слова Ван Ранста VI.Nl.

Нагадаємо, що раніше за добу в Україні від коронавіруса померли 10 осіб.