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Чи можуть коти заразити господарів коронавірусом? Комаровський відповів на хвилююче питання

STYLERКоронавірус    12.04.2020 - 10:30
Чи можуть коти заразити господарів коронавірусом? Комаровський відповів на хвилююче питання
Комаровський розповів про котів та коронавірус (РБК-Україна)

Комаровський поділився важливими рекомендаціями щодо коронавірусу

Євген Комаровський розвіяв популярні міфи про коронавирус, а також розповів, чи може домашня тварина заразити господарів коронавірусом. Про це лікар повідомив на своєму YouTube-каналі.

Домашні коти та собаки, за словами Комаровського, не є основними переносниками інфекції, до того ж, їм не властиво хворіти Covid-19 у важкій формі. "Так, вони можуть пускати слину, чхати, у них може бути нежить, але вони не хворіють важко", - сказав доктор.

Зазначається, що ризик зараження коронавірусом від тварин мінімальний. До того ж, варто враховувати, що не люди заражаються від котів, а, навпаки, коти від людей.

"Вірогідність того, що від зустрінутого на вулиці кота можна отримати Covid-19, не є приводом кидатися на всіх оточуючих котів. Якщо у вас вдома є кіт, спілкуйтеся, ніхто з вас один одному не загрожує", - підсумував лікар.

За його словами, в епідеміології коронавірусу домашні тварини ніякої ролі не грають, і якщо хворіють, то дуже рідко і легко.

Комаровський розповів про котів та коронавірус

Нагадаємо, що Комаровський жорстко "наїхав" на священиків, які планують масові богослужіння з віруючими на Великдень у період карантину.

Ми писали, що Комаровський розповів про дуже ефективний дезінфектор замість мила.

А також про те, що доктор Комаровський відповів на популярні питання українців щодо медичних масок і респіраторів.

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