Коронавирус в мире: вирусолог рассказал об окончании карантина

Карантин (коллаж: РБК-Украина)

Вирусолог рассказал, какие мероприятия после карантина начнут проводить последними

Карантин по состоянию на 12 апреля введен в большинстве стран мира. Из-за этого международные мероприятия были отменены или перенесены "до лучших времен". Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст рассказал, какие мероприятия начнут проводить последними после снятия ограничений. По его мнению – это музыкальные фестивали, концерты на стадионах и футбольные матчи.

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст считает, что текущий футбольный сезон будет невозможно доиграть из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что даже при проведении матчей без зрителей, фанаты могут собираться в других местах, а это может способствовать распространению COVID-19. Стоит отметить, что бельгийская лига первой в Европе приняла решение завершить сезон досрочно. Правда, после угроз от УЕФА принятие решения перенесли на конец апреля.

"У меня сложилось впечатление, что в УЕФА начинают понимать: доиграть нынешний сезон будет невозможно. Никто не может обвинить бельгийские клубы в том, что они отказались доигрывать чемпионат. Судя по тому, что я слышал от представителей бельгийской лиги, игрокам понадобится 3-4 недели тренировок, чтобы можно было возобновить матчи. В таком случае закончить соревнования будет невозможно", - считает вирусолог.

Марк Ван Ранст также добавил, что ситуацию стоит рассматривать объективно и что даже при соблюдении всех условий УЕФА можно повысить риск распространения коронавируса.

"Нам стоит быть честными: массовые мероприятия – такие, как футбольные матчи или музыкальные фестивали – будут последними в списке вещей, которые вернутся в нашу жизнь. Финал Кубка Бельгии за закрытыми дверями был бы возможен, если бы у нас была уверенность, что фанаты не устроят вечеринки в других местах. Если клубы не могут дать надежных гарантий на этот счет, то лига просто не будет проводить этот матч", – приводит слова Ван Ранста VI.Nl.

Напомним, что ранее за сутки в Украине от коронавируса умерли 10 человек.