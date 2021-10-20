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"Завжди думаю про Україну": Сергій Ребров пояснив, чому футбол не поза політикою

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Середа 20 жовтня 2021 16:23
"Завжди думаю про Україну": Сергій Ребров пояснив, чому футбол не поза політикою Сергій Ребров розповів про любов до України (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитрий Войналович

Видатний український футболіст і тренер Сергій Ребров, який народився у Горлівці, зізнався, що він страждає через те, що його рідне місто перебуває під окупацією російських бойовиків.

Про це Сергій Станіславович сказав в інтерв'ю іспанському виданню Diari ARA перед матчем "Барселони" з київським "Динамо" у рамках третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів.

Крім того, зірка "біло-синіх" пояснив, чому під час деяких матчів у своїй кар'єрі в Англії (Ребров грав за "Тоттенгем" і "Вест Гем" з 2000-го по 2005 рік) він виходив на поле з помаранчевою пов'язкою (мова йде саме про той період, коли в Україні розпочалася "Помаранчева революція").

За словами Реброва, це був його "спосіб підтримати свій народ, котрий хотів свободи".

"Футбол - це політика. Багато хто говорить, що ні, але футбол настільки популярний, що став політичною сценою. Мене не злякала можливість підтримати людей, які на вулиці боролися за майбутнє України", - сказав він.

"Я можу бути далеко, але завжди думаю про Україну і про все, що нам доводиться вистраждати, про війну і проблеми, які у нас є", - додав Ребров.

Крім того, наголосив Сергій, що коли він був тренером київського "Динамо" (у 2014-2017 роках), то "наказував гравцям викладатися на повну, тому що їхня перемога радувала людей, які багато страждали в повсякденному житті".

&quot;Завжди думаю про Україну&quot;: Сергій Ребров пояснив, чому футбол не поза політикою

Сергій Ребров (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, що у "ДНР" спалюють портрети Реброва, бо він відмовився допомагати проросійським бойовикам.

Дивіться також, як виглядають апартаменти Реброва в Царському селі і особняк з міні-полем.

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Сергей Ребров
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