Апартаменти в Царському селі й особняк з міні-полем: житло Сергія Реброва показали на відео

Сергія Реброва називали наступником Андрія Шевченка у збірній України, але обійняти посаду головного тренера завадив чинний контракт з арабським клубом "Аль-Айн". Зараз 47-річний знаменитий футболіст і тренер проживає за кордоном, однак і на батьківщині у нього є кілька об'єктів елітної нерухомості.

Про це йдеться в програмі " Викриття " на телеканалі Live.

У Сергія Станіславовича під Києвом в елітному селищі Козин є розкішна садиба з червоної цегли. Журналісти помітили за допомогою дрона перед входом в особняк автопарк футболіста.

На задньому дворі облаштований басейн, а також є батут для дітей.

Особняк Сергія Реброва під Києвом (фото: скріншот)

Сергій Ребров - багатодітний батько. У нього дорослий син від першого шлюбу, і двоє хлопчиків дошкільного віку від нинішньої дружини психолога Анни.

Так що не дивно, що сім'я у дворі також облаштувала і міні-поле для футболу. До речі, всього в 50 метрах від будинку футболіста розташований стадіон з полем реальних розмірів.

Заміський будинок Сергія Реброва біля Києва (фото: скріншот)

Ще у сім'ї Реброва є апартаменти в центрі столиці в престижному ЖК в елітному районі під назвою Царське село - в хмарочосі з мальовничим видом на Дніпро і Батьківщину-Матір.

У Сергія Реброва також є апартаменти в елітній висотці в центі Києва (фото: скріншот)

За даними з відкритих джерел, 4-кімнатна квартира футболіста з площею 155 "квадратів" і двома паркомісцями оцінюється в близько 13 мільйонів гривень.

Відео: яка нерухомість є у Сергія Реброва, майбутнього тренера збірної України з футболу

Нагадаємо, що Олександр Петраков очолюватиме збірну України з приставкою "виконувач обов'язків" до кінця відбіркового циклу на ЧС-2022. Під його керівництвом молодіжна збірна стала чемпіоном світу в 2019 році.

Раніше повідомлялося, що нещодавно журналісти показали житло Андрія Шевченка - його будинок-монстр у Києві та елітний особняк у Лондоні.