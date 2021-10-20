"Всегда думаю об Украине": Сергей Ребров объяснил, почему футбол не вне политики

Выдающийся украинский футболист и тренер Сергей Ребров, который родился в Горловке, признался, что он страдает из-за того, что его родной город находится под оккупацией российских боевиков.

Об этом Сергей Станиславович сказал в интервью испанскому изданию Diari ARA перед матчем "Барселоны" с киевским "Динамо" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Кроме того, звезда "бело-синих" объяснил, почему во время некоторых матчей в своей карьере в Англии (Ребров играл за "Тоттенхэм" и "Вест Хем" с 2000-го по 2005 год) он выходил на поле с оранжевой повязкой (речь идет именно про тот период, когда в Украине началась "Оранжевая революция").

По словам Реброва, это был его "способ поддержать свой народ, который хотел свободы".

"Футбол - это политика. Многие говорят, что нет, но футбол настолько популярен, что стал политической сценой. Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины", - сказал он.

"Я могу быть далеко, но всегда думаю об Украине и обо всем, что нам приходится выстрадать, о войне и проблемах, которые у нас есть", - добавил Ребров.

Кроме того, подчеркнул Сергей, когда он был тренером киевского "Динамо" (в 2014-2017 годах), то "приказывал игрокам выкладываться на полную, потому что их победа радовала людей, которые много страдали в повседневной жизни".

Сергей Ребров (фото: wikipedia.org)