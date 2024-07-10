"Все это будет повторяться": известный шоумен ответил блогерам, которые начали призывать к перемирию с РФ

Анатолий Анатолич обратился к блогерам и всем остальным украинцам, которые начали говорить о перемирии с Россией после масштабного обстрела 8 июля . В соцсетях шоумен обнародовал видео на эту тему и подробно выразил свое мнение.

Что сказал Анатолич

Знаменитость объяснил, что такое перемирие в его понимании.

"Для того чтобы понять, что будет после перемирия, надо понять, что россияне хотят. Они озвучили очень четко: Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, Крым, уменьшение количества Вооруженных сил и так далее. Для тех, кто за перемирие, предлагаю купить билет в Запорожье или Херсон, приехать к местным и поговорить с ними", - сказал он.

"А что будет дальше? А дальше будет следующее: Донецкая, Луганская области, 2014-й год, весь мир как-то реагирует типа... Проходит 10 лет, и те, кому было тогда было 12-15 лет, сейчас идут воевать против Украины. И это у них была такая мобилизация, что эти наши видео с ТЦК, - это еще "цветочки". Их просто как пушечное мясо отправляют воевать против своих же соотечественников", - продолжил делиться известный украинец.

Анатолий Анатолич объяснил, почему не видит возможности перемирия с Россией (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолий подчеркнул, что в случае мирных переговоров со страной-оккупантом война не прекратится, а вернется спустя 5-10 лет.

"Что дальше? Мы сейчас отдаем им Запорожскую и Херсонскую области, россияне продолжают наращивать свой военный потенциал и через 5-10 лет жители Запорожской и Херсонской областей пойдут воевать, потому что те захотят Кривой Рог, Одессу, захотят идти дальше. И так оно все это дойдет до границ с НАТО", - сказал звезда.

Напоследок ведущий добавил, что люди, которые сейчас мечтают о переговорах с Кремлем, будут также просить об этом и в будущем, поскольку агрессия России не исчезнет.

"В итоге получается так, что украинцы, которые сейчас требуют перемирия, будут требовать его если не у Путина, то у его потомков. Все это будет повторяться. Потому что то, что произошло в Донецке и Луганске, сейчас мы видим снова. Мы видим наших соотечественников, которые воюют против нас. Те, кто останутся в Херсонской и Запорожской областях, так же будут воевать против Украины", - заявил Анатолич.

Анатолич со своей женой Юлой (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Шоумен назвал такое развитие событий почти "100-процентным сценарием" в случае переговоров с захватчиками сейчас. Он добавил, что сам не до конца понимает, что делать во всей этой ситуации. Однако одно знает наверняка - нужно еще больше донатить и помогать нашему войску.

"Отдать территорию Херсонской и Запорожской областей - это отдать ее кадыровцам, преступникам и насильникам, которые уничтожают нашу страну. Вот что такое перемирие. Перемирие означает, что наши дети будут воевать. Через 5 или 10 лет. Для меня это 100-процентный вероятный сценарий того, что будет после перемирия", - подытожил знаменитость.

К слову, в числе тех, кто стал говорить о переговорах с РФ, оказались блогеры Влада Роговенко, Юлия Верба, Мила Бараева и другие украинские звезды соцсетей.