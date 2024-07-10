Предательница Повалий заявила, что хочет выступить в Киеве и на оккупированном Донбассе

Путинистка Повалий недавно дала интервью, в котором похвасталась поездкой в оккупированный Луганск и рассказала о своих намерениях выступить в Киеве.

В видео перебежчица заявляет, что до сих пор является народной артисткой Украины, ведь у страны нет нужной процедуры для лишения этого звания. Повалий говорит, что в любом случае статус есть у нее в "душе".

Также певица добавляет, что хотела бы поехать в Киев, чтобы проверить, потеряла ли она народную любовь в Украине. Она признается, что хочет провести концерт в столице и на оккупированном россиянами Донбассе.

Далее Повалий расплакалась на моменте упоминания о своем недавнем визите в Луганск. Певица заявила, что дети в оккупированном городе были счастливы встрече с ней.

"На этом концерте (в Луганске ред.) участвовала группа из Донецка. Они пели "Когда закончатся выстрелы, когда замолчит оружие". Я выставила пост и написала, что слушайте, Киев! Вы вообще послушайте детей!" - сказала перебежчица.

Таисия Повалий расплакалась (Скриншот видео)

При этом она хочет продолжить выступать с украинскими песнями в России и рассказала, что, несмотря на это, на недавнем концерте отказалась от украинского репертуара.

Причиной была неуверенность певицы в реакции публики, потому что в зале присутствовали жены военных. Зато россияне сами просили ее спеть песни на украинском.

Она добавила, что хочет записать российско-украинский альбом, чтобы "объединить" народы. По мнению предательницы, россияне и украинцы "всегда были вместе".

"У нас в зале 200 жен мобилизованных и есть вдовы. И я думаю, как они будут воспринимать украинские песни. Конечно, я не включала их в репертуар. У меня программа была полностью русскоязычной, и когда спустилась в зал, я пела с людьми мои хиты. Люди в зале стали кричать "На бис! Спой украинские!", и, знаешь, у меня ком к горлу подошел. Я начала петь и даже расплакалась", - говорит бывшая народная артистка.