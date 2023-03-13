Вступительный тест по истории Украины: появилась пробная версия для выпускников

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будет выглядеть тест по истории Украины. А также теперь у выпускников есть возможность попробовать свои силы заранее - в пробной версии национального мультипредметного теста (НМТ) по истории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Как выглядит структура теста

Тест содержит 30 заданий, на выполнение которых будет отведено 60 минут. Содержание этих задания соответствует программе ВНО по истории Украины (разделы 6-32) и охватывает темы, которые касаются событий второй половины XVI - начала XXI ст.

Как во время прохождения демонстрационного теста, так и во время реального тестирования будет возможность выбирать последовательность выполнения заданий, а при необходимости возвращаться к тому или иному заданию, менять варианты ответа. После завершения работы будут доступны результаты тестирования по этому предмету.

Стоит отметить, что интерфейс демонстрационного теста отличается от того, который будет на реальном НМТ. Однако по структуре, типам заданий, длительностью выполнения - оба теста абсолютно идентичны.

Где можно пройти тест

Потенциальные участники, выпускники школ и абитуриенты могут попробовать свои силы онлайн - по этой ссылке.

Для тех участников, у которых очень медленный интернет или нет возможности поработать 60 минут за компьютером/планшетом/телефоном, есть демонстрационный тест в файле для скачивания. Он доступен по этой ссылке.