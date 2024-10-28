"Все начинается с детства". 112-летняя женщина рассказала, что она ест каждый день для долголетия

Луиза Джин Синьор недавно отпраздновала свои 112 лет. Долгожительница рассказала, какое именно питание привело ее к долголетию.

Что именно ест женщина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Что ест долгожительница, которой 112 лет

Луиза Синьор является вторым старейшим человеком в Нью-Йорке. Она родилась 31 июля 1912 года в семье итальянских иммигрантов в Гарлеме, штат Нью-Йорк.

Женщина пережила Вторую мировую войну, в которой участвовали ее братья, эру сухого закона, Великую депрессию, события 11 сентября и глобальную пандемию, а также пережила пятерых младших братьев и сестер.

И все же она все еще ведет активный образ жизни в зрелом возрасте 112 лет.

"Это мое тело. Никто не говорит мне, что делать. Я делаю то, что считаю нужным. Это работает", - сказала она.

В детстве Синьоре увлекалась бальными танцами, плаванием, игрой в бочче и ездой на велосипеде.

Несмотря на то, что в последние годы некоторые из ее любимых видов физических упражнений отошли на второй план, в частности танцы, женщина все еще отдает приоритет своим ежедневным прогулкам, даже если это лишь легкая прогулка по коридорам ее многоквартирного дома.

По словам Луизы, "все начинается с детства", имея в виду привычки питания.

"Мы каждый вечер ели салат, фрукты и овощи, и на столе всегда было вино", – вспоминала она.

Луизе и ее братьям и сестрам разрешалось лакомиться тортом и газировкой только по воскресеньям.

Что касается текущего плана питания, итальянка наслаждается яйцами и тостами на легкий завтрак, а обеды и ужины заправляет томатным соусом или чесноком и оливковым маслом.

"Я ем немного. Обычно это яйца. Есть хлеб с вареньем и чай, но это все", - сказала она о своем идеальном завтраке.

Однако есть один популярный утренний напиток, который она никогда не пропускает. И это кофе.

Также женщина всю жизнь избегала курения и алкоголя. Она объяснила свое долголетие своими здоровыми отношениями с едой, особенно аутентичной итальянской кухней, и важную роль, которую это сыграло в ее воспитании.

"Итальянская еда очень полезна. Меня воспитывали вкуснейшей едой", - призналась 112-летняя женщина.

Кроме итальянской кухни, Синьоре утверждала, что причина, почему она пережила своих братьев и сестер и большинство своих друзей, состоит в том, что она решила остаться одинокой и не вышла замуж.

"Когда вы женаты, у вас много проблем", - резюмировала она.