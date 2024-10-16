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Самая известная из долгожительниц. Женщина прожила до 109 лет, благодаря этим двум продуктам

Среда 16 октября 2024 11:33
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Самая известная из долгожительниц. Женщина прожила до 109 лет, благодаря этим двум продуктам Мария Роза прожила 109 лет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мария Роза была одной из старейших женщин в мире, она дожила до 109 лет благодаря употреблению двух продуктов.

Что пила и ела долгожительница, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Что известно о долгожительнице Марии Розе

Мария Роза Тассона умерла 14 октября 2024 года в возрасте 109 лет. Она пережила две мировые войны и три пандемии.

Мария родилась в Спадоле в Италии 25 января 1915 года, год спустя после начала Первой мировой войны. Она осталась в своем родном селе, где ухаживала за своим садом и готовила еду для своей большой семьи.

Прабабушка приписывала свою долгую жизнь "оливковому маслу и красному вину".

У итальянки осталось 26 родственников, среди которых дети, внуки, правнуки. До смерти она была самой старшей женщиной в итальянском регионе Калабрия, население которого составило около 1,84 млн человек.

Самая известная из долгожительниц. Женщина прожила до 109 лет, благодаря этим двум продуктамМария Роза Тассона умерла на 110 году жизни (Скриншот)

Мария Роза пережила пандемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году, когда ей было всего три года, и закончилась в 1920 году. Она также пережила вспышку SARS в 2002–2004 годах и недавнюю пандемию COVID-19.

Секрет своего долголетия Мария Роза объясняла тихой жизнью и легкими блюдами, время от времени сопровождавшимися бокалом вина.

Она также сказала, что никогда не курила сигарет и избегала какой-либо избыточности.

Однажды, когда ее спросили совета о том, как прожить долгую жизнь, она сказала использовать оливковое масло, пить красное вино и не есть слишком много сладких продуктов.

Когда родилась Мария Роза, Италия была монархией короля Виктора Эммануила III. Она видела, как ее страна стала республикой в 1948 году и пережила переход во Вторую Республику в 1994 году.

"Сегодня грустный день для всего сообщества Spadolese. Моя бабушка, Мария Роза Тассоне, вернулась к дому Отца в почтительном возрасте почти 110 лет. Она была старейшим человеком в Калабрии и одним из самых долгожителей в Италии", - написал ее внук Витантонио Тассоне.

Напомним, что 105-летняя легендарная сестра Джин назвала 7 секретов своего долголетия.

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