"Все починається з дитинства". 112-річна жінка розповіла, що вона їсть щодня для довголіття

Луїза Джин Синьор нещодавно відсвяткувала свої 112 років. Довгожителька розповіла, що саме харчування привело її до довголіття.

Що саме їсть жінка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Що їсть довгожителька, якій 112 років

Луїза Синьор є другою найстарішою людиною у Нью-Йорку. Вона народилася 31 липня 1912 року в родині італійських іммігрантів у Гарлемі, штат Нью-Йорк.

Жінка пережила Другу світову війну, у якій брали участь її брати, еру сухого закону, Велику депресію, події 11 вересня та глобальну пандемію, а також пережила своїх п’ятьох молодших братів і сестер.

І все ж вона все ще веде активний спосіб життя у зрілому віці 112 років.

"Це моє тіло. Ніхто не каже мені, що робити. Я роблю те, що вважаю найкращим. Це працює", - сказала вона.

У дитинстві Синьоре захоплювалася бальними танцями, плаванням, грою в бочче та їздою на велосипеді.

Незважаючи на те, що останніми роками деякі з її улюблених видів фізичних вправ відійшли на другий план, зокрема танці, жінка все ще надає пріоритет своїм щоденним прогулянкам, навіть якщо це лише легка прогулянка просто коридорами її багатоквартирного будинку.

За словами Луїзи, "все починається з дитинства", маючи на увазі звички з харчування.

"Ми щовечора їли салат, фрукти та овочі, і на столі завжди було вино", - згадувала вона.

Луїзі та її братам і сестрам дозволялося ласувати тортом і газованою водою лише по неділях.

Що стосується її поточного плану харчування, італійка насолоджується яйцями та тостами на легкий сніданок, а обіди та вечері заправляє томатним соусом або часником і оливковою олією.

"Я їм небагато. Зазвичай, це яйця. Є хліб з варенням і чай, але це все", - сказала вона про свій ідеальний сніданок.

Однак є один популярний ранковий напій, який вона ніколи пропускає. І це кава.

Також жінка все життя уникала куріння та алкоголю. Вона пояснила своє довголіття своїм здоровими стосунками з їжею, особливо автентичною італійською кухнею, і важливу роль, яку це відіграло в її вихованні.

"Італійська їжа дуже корисна. Мене виховували дуже смачною їжею", - зізналася 112-річна жінка.

Крім італійської кухні, Синьоре стверджувала, що причина, чому вона пережила своїх братів і сестер і більшість своїх друзів, полягає в тому, що вона вирішила залишитися самотньою та не вийшла заміж.

"Коли ви одружені, у вас багато проблем", - резюмувала вона.