"Все ушло в ноль": звезда "Школы" прямо сказала, как изменились гонорары актеров за время войны

Актриса Ирина Кудашова, которая стала известной как исполнительница роли Ники в сериале "Школа", рассказала о гонорарах артистов. За время полномасштабной войны РФ против Украины они сильно изменились.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Кудашова рассказала в интервью Маричке Падалко, которое уже вышло на ее YouTube-канале.

Актриса рассказала, что в начале полномасштабной войны она уехала в Польшу. Тогда все проекты были приостановлены, артисты оставались без съемок и, соответственно, гонораров.

"У меня была определенная подушка безопасности, которую я сделала еще до 2021 года. Для меня это было принципиально и критично, чтобы я откладывала деньги. И благодаря ей (подушке) я без страха ехала в Польшу, потому что понимала: если что - у меня есть какая-то подушка безопасности", - вспомнила Кудашова.



Звезда "Школы" рассказала о гонорарах актеров (скриншот)

Сейчас же актеры активно снимаются, хотя о тех гонорарах, которые были раньше, речь уже не идет. По словам Ирины, ей не удается откладывать деньги, чтобы собирать средства "на черный день".

"Конечно это не такие средства, не такие гонорары. Реклама тоже понемногу возвращается, но это совсем другие деньги. Например, в прошлом году я не смогла отложить себе какую-то сумму для подушки безопасности, то есть все ушло в ноль", - отметила актриса.

Кто такая Ирина Кудашова

Актрисе 24 года, она родилась в Чернигове. Свою карьеру девушка начала еще в подростковом возрасте, а популярность ей принесла роль в сериале "Школа". Сейчас Кудашова снимается не только в Украине. Она работает в Польше.

Кроме этого, Ирина не стала строить свою карьеру исключительно в кино и сериалах. Также актриса играет в театрах и гастролирует по Украине со своими коллегами, среди которых Наталка Денисенко, Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк и другие.