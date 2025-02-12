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Актриса Саливанчук закрутила новый роман после развода с нардепом

Среда 12 февраля 2025 16:40
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Актриса Саливанчук закрутила новый роман после развода с нардепом Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Саливанчук после развода с мужем-нардепом Александром Божковым закрутила новый роман.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для программы "ЖВЛ представляет".

Звезда рассказала, что их знакомство произошло совершенно случайно в театре, где работает Анна Саливанчук.

"У меня случай был, я считаю, достаточно интересный, но и банальный. Это был театр, это была моя работа", - говорит актриса.

Знаменитость решила не разглашать, является ли этот загадочный мужчина ее коллегой по сцене, или просто фанатом.Актриса Саливанчук закрутила новый роман после развода с нардепомАнна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В то же время артистка поделилась, что ее избранник завоевал ее сердце благодаря своей искренности. Как признается Саливанчук, она стремится чувствовать, что ее сердце бьется быстрее от взгляда на мужчину. И кажется, что именно это сейчас происходит в ее жизни.

"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Люблю, когда просто искренне смотрят в глаза, и ты понимаешь, что это правда. Свидание мечты для меня - это, чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто хочу смотреть", - поделилась Анна.

Как известно, Саливанчук восемь лет состояла в браке с депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым.

Пара сообщила о разводе в марте этого года, однако отношения они разорвали еще в мае 2023 года. Экс-супруги воспитывают двух сыновей Глеба и Никиту.

К слову, ранее Олег Винник показал свою "тайную" жену, которая изменилась до неузнаваемости.

Также Алена Мозговая впервые за долгое время показала самую маленькую дочь.

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