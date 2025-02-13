6 звезд, которые разрушили свою карьеру одним интервью

Иногда одна фраза может перечеркнуть годы успешной карьеры. Неудачные высказывания, скандальные заявления или недопустимые комментарии - все это может мгновенно изменить отношение публики к звезде.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Меган Фокс, Томе Крузе и еще 4 звездах, которые собственноручно разрушили свою карьеру лишь одним интервью.

Хоакин Феникс

Сегодня Хоакин Феникс - лауреат премии "Оскар" и многократный номинант престижных наград. Однако в 2009 году его карьера едва не пошла в другое русло после появления на "Позднем шоу с Дэвидом Леттерманом". Он вышел в темных очках и густой бороде, неуверенно бормотал во время разговора, заставляя ведущего сыпать шутками в его адрес. Хоакин Феникс (фото: Википедия)

Позже выяснилось, что это была инсценировка для его псевдодокументального фильма "Я все еще здесь". Но СМИ и зрители восприняли его поведение как настоящий нервный срыв, и многие продюсеры начали избегать сотрудничества с ним. Сам актер признавался, что после этого случая уровень предложений значительно упал, и ему понадобилось несколько удачных проектов, чтобы вернуть доверие индустрии.

Том Круз

2005 год стал одним из самых скандальных в карьере Тома Круза. Все началось с его странного поведения на шоу Опры Уинфри, где он прыгал на диване, выражая свои чувства к Кэти Холмс. Но настоящий удар по его репутации нанесли его высказывания об антидепрессантах.

Сначала он публично раскритиковал Брук Шилдс за то, что она принимала лекарства от послеродовой депрессии. Затем в эфире шоу "Сегодня" в споре с Мэттом Лауэром назвал психиатрию "псевдонаукой", ведя себя пренебрежительно и агрессивно. Том Круз (фото: Википедия)

Это возмутило общественность, а в 2006 году кинокомпания Paramount Pictures прекратила с ним сотрудничество после 14 лет совместной работы. Даже Стивен Спилберг осудил его поведение. Впрочем, со временем отношения Круза с киноиндустрией восстановились, и он вернулся к статусу звезды.

Кэтрин Хейгл

Кэтрин Хейгл давно имеет репутацию актрисы, с которой трудно работать. Но ее интервью для Vanity Fair в 2008 году нанесло самый большой удар по ее карьере. Она раскритиковала фильм "Немного беременна", в котором сама же сыграла главную роль, назвав его "сексистским" и неудовлетворительным в изображении женщин. Кэтрин Хейгл (фото: instagram.com/katherineheigl)

Это удивило всех, ведь она добровольно согласилась на участие в этом проекте. Иронично, что уже в следующем году она снялась в фильме "Безобразная правда", который критиковали за унизительное отношение к женщинам. Из-за ее высказываний многие режиссеры, которые и без того сомневались в сотрудничестве с ней, окончательно потеряли доверие.

Меган Фокс

Сравнивать своего режиссера с Гитлером - не лучшая стратегия для карьеры. Но именно это сделала Меган Фокс, когда в интервью журналу Wonderland высказалась о Майкле Бэе, заявив, что он ведет себя "как настоящий диктатор". Слова актрисы вызвали широкий резонанс, и вскоре она потеряла роль во франшизе "Трансформеры". Меган Фокс (кадр из фильма "Думай как пес")

Интересно, что сам Бэй позже признался: ее увольнение инициировал исполнительный продюсер Стивен Спилберг. В дальнейшем актриса еще работала с Бэем в "Черепашках-ниндзя", но ее карьера так и не вернулась на прежний уровень.

Чарли Шин

Чарли Шин всегда был известен своими скандалами, но одним из самых резонансных стало его интервью в 2015 году в шоу "Сегодня". Именно там он открыто признался, что является ВИЧ-позитивным. Чарли Шин (фото: Википедия)

Хотя многие оценили его откровенность, другие осудили то, что он скрывал свой диагноз в течение четырех лет, что могло поставить под угрозу здоровье его партнерш. Некоторые зрители увидели в нем жертву обстоятельств, тогда как другие еще больше укрепились во мнении о его безответственности.

Р. Келли

В 2000-х годах Р. Келли еще имел сторонников, несмотря на многочисленные обвинения в сексуальных преступлениях. Но в 2008 году интервью, которое он дал журналисту Туре, серьезно пошатнуло его репутацию. Когда у него спросили, нравятся ли ему несовершеннолетние девушки, он уклонился от прямого ответа, спросив: "А что вы имеете в виду под подростками?". Р. Келли (фото: Getty Images)

Его реакция шокировала зрителей и стала очередным подтверждением подозрений в отношении него. Это интервью стало важной вехой в том, как медиа изображали его в последующие годы, а впоследствии он таки оказался за решеткой.