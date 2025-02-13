"Все пішло в нуль": зірка "Школи" прямо сказала, як змінилися гонорари акторів за час війни

Акторка Ірина Кудашова, яка стала відомою як виконавиця ролі Ніки в серіалі "Школа", розповіла про гонорари артистів. За час повномасштабної війни РФ проти України вони сильно змінилися.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Кудашова розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Акторка розповіла, що на початку повномасштабної війни вона поїхала до Польщі. Тоді всі проекти було призупинено, артисти залишалися без зйомок та, відповідно, гонорарів.

"В мене була певна подушка безпеки, яку я зробила ще до 2021 року. Для мене це було принципово і критично, щоб я відкладала гроші. І завдяки їй (подушці) я без страху їхала в Польщу, тому що розуміла: якщо що - в мене є якась подушка безпеки", - пригадала Кудашова.



Зірка "Школи" розповіла про гонорари акторів (скріншот)

Нині ж актори активно знімаються, хоча про ті гонорари, які були раніше, вже не йдеться. За словами Ірини, їй не вдається відкладати гроші, аби збирати кошти "на чорний день".

"Звісно це не такі кошти, не такі гонорари. Реклама теж потрошку повертається, але це зовсім інші кошти. Наприклад минулого року я не змогла відкласти собі якусь суму для подушки безпеки, тобто все пішло в нуль", - зазначила акторка.

Хто така Ірина Кудашова

Акторці 24 роки, вона народилася в Чернігові. Свою кар'єру дівчина почала ще у підлітковому віці, а популярність їй принесла роль в серіалі "Школа". Нині Кудашова знімається не лише в Україні. Вона працює в Польщі.

Окрім цього, Ірина не стала будувати свою кар'єру виключно в кіно та серіалах. Також акторка грає в театрах та гастролює Україною зі своїми колегами, серед яких Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк та інші.