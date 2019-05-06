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Потап і Настя Каменських призначили день весілля: усі подробиці

STYLERЖиття    06.05.2019 - 20:03
Потап і Настя Каменських призначили день весілля: усі подробиці
Потап і Настя зіграють весілля в кінці травня (фото: instagram.com/kamenskux)

Чутки про роман Потап і Настя Каменських були неспроста

Потап і Настя одружаться в кінці цього місяця, 23 травня, і поставлять крапку в плітках і чутках, щодо їхнього роману. Про це повідомляє видання "Страна.иа", посилаючись на одного з запрошених гостей.

Варто зазначити, що дуету "Потап і Настя" виповнилося вже 13 років. І весь цей час ходили чутки про роман Потапа з Настею Каменських. Зараз артисти поставили на паузу свій проект, але Потап продюсує і є автором хітів сольного проекту NK.

Потап і Настя Каменських призначили день весілля: усі подробиці

Потап і Настя зіграють весілля в кінці травня (фото: instagram.com/kamenskux)

За даними джерела, весілля зіркового дуету пройде в Києві. Після цього молодята вирушать у медовий місяць.

Організацією торжества буде займатися агенство, яке організовувало весілля Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, близьких друзів Потапа, а також телеведучого Сергія Притули, який одружився на своїй колезі Катерині Сопельник.

Потап і Настя Каменських призначили день весілля: усі подробиці

Потап і Настя зіграють весілля в кінці травня (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, що Потап вперше підтвердив свої стосунки з Настею під час зйомок програми "Ліга Сміху". Тоді Потапа запросили на сцену і прямо запитали про стосунки зі співачкою. Репер трохи зніяковів, але підтвердив це.

Нагадаємо, що Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів на дні народження співачки.

Раніше повідомлялося про те, що Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження і назвав її коханої.

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