СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні антидиверсійні навчання в Одеській області. Тренування відбулися для того, щоб відпрацювати взаємодію під час проведення антитерористичної операції.

За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги.

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників".

Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

За підсумками навчань розробили рекомендації з вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах.