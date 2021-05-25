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СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря

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Вівторок 25 травня 2021 12:30
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря Фото: СБУ провела антитерористичні навчання в Одеській області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні антидиверсійні навчання в Одеській області. Тренування відбулися для того, щоб відпрацювати взаємодію під час проведення антитерористичної операції.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги.

Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників".

Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

За підсумками навчань розробили рекомендації з вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах.

Раніше СБУ провела навчання в Одесі. По місту встановили блокпости, перевіряли транспорт.

Нагадаємо, днями російські військові провели навчання в окупованому Криму. Використовували зенітний ракетний комплекс (ЗРК) С-400 "Тріумф", дислокований на території півострова.

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