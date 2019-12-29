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У мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їли

STYLERЖиття    29.12.2019 - 18:57
У мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їли
Обмін полоненими 29 грудня відбувся (фото: facebook.com/pg/president.gov.ua)

Звільнених українців годували польовою кухнею

Обмін полоненими між українською стороною та представниками ОРДЛО відбувся 29 грудня за формулою 120 від Києва і 80 від бойовиків "Л/ДНР". Це відбувалося на КПВВ "Майорск" під Горловкою. На території обміну встановили намет, де колишні вязні змогли пообідати. Годували їх польовою кухнею. Серед присутніх був помічений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Фотографії трапези з'явилися в Telegram-каналі PavlovskyNews. Судячи по знімках, на столі була піца, мінеральна вода, солодощі, фрукти та бутерброди.

У мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їлиУ мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їлиЧим годували колишніх полонених (фото: PavlovskyNews.)

У мережі показали перший обід полонених українців на волі: що вони їли

Чим годували колишніх полонених (фото: PavlovskyNews.)

Нагадаємо, що українців перевезли на КПВВ "Майорське" з Горлівки, ввечері 29 грудня вони приземляться в аеропорту Борисполя.

В список з обміну потрапили п'ятеро екс-"беркутівців", які проходили у справі розстрілів на Майдані, а жоден кримський військовополонений не потрапив до переліку.

Також в рамках обміну полоненими Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусварги, який воював на Донбасі на їхньому боці. Лусварги з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

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