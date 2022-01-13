Чи шкідливо хрустіти пальцями: фахівці розвіяли популярний міф

Часто люди хрустять пальцями навіть не помічаючи цього. Зокрема, це вже увійшло в повсякденну звичку. Однак, батьки завжди говорять, що це дуже погано впливає на здоров’я суглобів та призводить до артриту.

Так, лікарі спростовують цей факт та кажуть, що ніякої шкоди цей процес не приносить, пише Harward Health Publishing.

За словами доктора медичних наук, ревматолога Роберта Х. Шмерлінга, звичка хрустіти пальцями час від часу виникає у багатьох. Це пояснюють здатністю заспокоюватися або знімати напругу таким чином.

До того ж потріскування суглобів відбувається шляхом відстані між ними, у якій у процесі хрустіння розриваються бульбашки газу з’єднувальної рідини.

Зазначається, що їм потрібен час для відновлення, тому неможливо зламати один і той самий суглоб двічі.

Лікар розповів, що хрускіт пальців не призводить до шкідливих наслідків. Однак, у рідкісних випадках це може викликати пошкодження сухожилля.

Окрім того, експеримент лікаря Дональда Л. Унгера з Каліфорнії доводить це. Він протягом життя регулярно ламав кістки пальців однією руки, а порівнявши рентгенівські знімки рук, пересвідчився, що артрит з віком прогресував на обох руках однаково.

Як відмовитись від цієї звички

Так, займіть руки чимось ще, крім як хрускіт пальцями. Навчіться, наприклад, вертіти олівець або монету.

Вправляйтеся в переміщенні монети через пальці однієї рукою, не торкаючись нічого іншого. Ручка або олівець теж підійдуть.

Це вправа дійсно добре підходить для будь-якого віку. Розвиває силу пальців, координацію і спритність рук.