Ворожнеча та підлість: Меган Маркл знову натрапила на нелюбов персоналу

Меган Маркл потерпає від надмірної критики з боку робітників. Всередині палацу панує розкішна обстановка і все виглядає досить гарно, проте все не так гладко, як хотілося б. Придворні нерідко неладят між собою, коли справа доходить до "королівської ворожнечі". Про це інформує Сosmopolitan.

За словами королівського експерта та автора Тіни Браун, Меган Маркл мала справу з безліччю драматичних ситуацій, які стосувалися змагань працівників між собою.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Вона стверджує, що це нагадує телешоу, в якому всі конкурують один з одним. Тут є ті, хто найбільше підтримує

що вона володіє підвищеними вимогами до оточуючих та всіляко "тероризує" своїх співробітників різними дорученнями вже з 5-ої ранку.

Нагадаємо, Принци Гаррі та Вільям, які раніше були дружні, зараз тримають між собою дистанцію. Шанувальники підозрюють, що Меган Маркл доклала руку до охолодження відносин між братами.

Нагадаємо, вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми забаганками. Стало відомо, що після пологів герцогиня хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею та малюком для популярного глянцю Vogue.

До речі, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.