Ворожнеча Кейт Міддлтон і Меган Маркл: експерт вказав на важливу деталь

Меган Маркл і Кейт Міддлтон - дві королівські невістки, яким постійно приписують то непримиренну ворожнечу, то палку дружбу. Багато хто вважає, що американська актриса Меган, яка увійшла в сім'ю набагато пізніше англійки Кейт, безуспішно намагається досягти високих стандартів герцогині Кембриджської.

Але експерт видання "YOU magazine" вважає, що порівнювати двох герцогинь безглуздо, так як у обох різний підхід до того, як вони себе бачать у королівській родині.

Якщо всі дії Кейт Міддлтон спрямовані на те, щоб підтримати позитивний імідж Кенсінгтонського палацу, то Меган Маркл працює тільки на саму себе.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: GettyImages)

Експерт стверджує, що колишня серіальна зірка сприймає сім'ю лише як новий виток своєї кар'єри в шоу-бізнесі і втілює в життя особисті амбіції.

"Кейт Міддлтон дуже чітко розуміє свої пріоритети і цінності, які визначають її життя і роботу. Мова йде про те, щоб добре ставитися до інших людей, щоб отримати зі свого статусу максимум користі", - сказано в статті таблоїду.

Підхід герцогині Кембриджської досить різко контрастує з підходом, прийнятим Меган.

Меган Маркл (до принца Гаррі) і Джессіка Малруні (фото: instagram.com/jessicamulrone)

"Незважаючи на те, що на сторінці Instagram у Сассексів є правильні цитати, публікації Кембриджів більше відповідають образу дій королівської сім'ї - підвищення обізнаності про благодійні організації та інформування підписників про заходи", - пише видання.