Никогда так не поступайте. Финансист назвала самую большую ошибку при инвестиции в недвижимость

Одной из самых распространенных форм инвестиций среди украинцев есть вложение денег в недвижимость. Собственное жилье - это всегда хорошая идея, но чтобы выгодно вложить свои сбережения, нужно грамотно подойти к покупке имущества.

О том, какую ошибку чаще всего допускают инвесторы, покупая недвижимость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию финансиста Наталии Рудевич в Instagram .

Самая большая ошибка при инвестиции в недвижимость

"Частая стратегия в инвестировании - это недвижимость. Она понятна, исторически в ней защищали деньги от инфляций, потому что обычно при росте цен недвижимость также шла вверх. Но такая инвестиция может быть убыточной, равно как и любая другая", - объясняет Рудевич.

По ее словам, самая частая ошибка - коды покупатель смотрит на квартиру, выбирая ее, как для себя.

"Если вы приобретаете квартиру не для того, чтобы там жить, а для дальнейшей продажи или сдачи в аренду, "рисуйте" портрет будущего покупателя. И смотрите его глазами, что ему важно получить", - советует финансист.

Портрет самого распространенного покупателя недвижимости

"Кто сейчас покупает чаще всего недвижимость? Это чиновники, IT сектор, агросектор, молодые семьи, а также родители покупают жилье своим детям", - объясняет Рудевич.

Также нужно подумать, кто будет покупать квартиры через 3-5 лет и уже от этого отталкиваться в принятии решений.

Что нужно знать об инвестициях

Рудевич также отмечает, что заработок от инвестиций - это длительный процесс и не стоит ожидать быстрого результата.

"Принцип - все и сразу - это детский подход к делу. В такой позиции вы не готовы платить за результат. Быстрые деньги - это всегда детская позиция, взрослые же строят систему", - говорит финансист.