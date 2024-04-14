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Может ли квартирант отсудить жилье у владельца: объяснение юриста

Воскресенье 14 апреля 2024 07:28
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Может ли квартирант отсудить жилье у владельца: объяснение юриста Может ли квартирант отсудить квартиру (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Много семей вынуждены годами арендовать жилье, пока собирают деньги на покупку квартиры. Нередко у владельцев недвижимости возникает вопрос, не могут ли арендаторы претендовать на их имущество на основании того, что проживают там уже с пол десятилетия?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube.

Может ли квартирант отсудить жилье у владельца

"Запомните, если ваше имущество должным образом оформлено, например, если это квартира, то она должна быть приватизирована, соответственно, ни один квартирант, сколько бы лет ни проживал, не может отсудить у вас это имущество", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Она советует подписывать договоры аренды, где нужно прописывать условия проживания, обязанности, ответственность, определенные сроки, штрафные санкции.

"Это нужно для того, чтобы вы могли влиять на вашего квартиранта, если начнутся какие-то намеки на его желание отсудить квартиру у вас", - говорит юрист.

Как владельцам жилья проверить арендатора

Перед сдачей квартиры в аренду владельцу стоит максимально много информации узнать об арендаторе. Прежде всего, расспросите его о роде занятий и регулярный ли у него заработок, чтобы убедиться, что с платежеспособностью не будет проблем.

Проверьте документы арендатора, узнайте, кто именно будет жить с ним в этой квартире. Обязательно обсудите, что запрещено делать в жилье, которое сдаете в аренду - например, не курить на кухне и не прибивать картины на стены.

Посоветуйтесь с риелтором и обязательно заключите договор с арендатором, чтобы избежать проблем в будущем. Попросите соседей, чтобы они вам сообщали о ситуациях, которые кажутся подозрительными.

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