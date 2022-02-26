У противника оперативна пауза, на Київ не йдуть, - Арестович
Російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і не підуть на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.
"У противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а через великі втрати... триває скупчення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари. Ми збили їх темп, і вони зараз на Київ не йдуть", - зазначив Арестович.
Він також підкреслив, що Суми повністю під контролем України, а російські війська навколо міста деморалізовані. На цей момент активних дій не відбувається.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Київській ГЕС виключає раптовий підрив дамби.
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