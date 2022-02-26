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У противника оперативна пауза, на Київ не йдуть, - Арестович

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 21:11
У противника оперативна пауза, на Київ не йдуть, - Арестович Фото: Арестович розповів про ситуацію в Києві (president gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і не підуть на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента України Олексія Арестовича.

"У противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а через великі втрати... триває скупчення противника західніше Києва, але ми наносимо по ньому артилерійські удари. Ми збили їх темп, і вони зараз на Київ не йдуть", - зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що Суми повністю під контролем України, а російські війська навколо міста деморалізовані. На цей момент активних дій не відбувається.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Київській ГЕС виключає раптовий підрив дамби.

Всю оперативну інформацію про ситуацію в Києві можна читати в нашій онлайн-трансляції.

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