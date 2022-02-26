Війна Росії проти України: оперативна інформація про ситуацію по регіонах

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію в регіонах станом на 20: 00. Сили оборони України дають гідну відсіч агресору по всіх операційних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Поліському напрямку наступ ворога зупинено на рубежі Бородянка, Буча, Вишгорода. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування і продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника.

У Чернігівській області захисники держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському районі, просуваючись з Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському районі ворог здійснює демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об'єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська і Голої Пристані. Сили оборони держави разом з Силами територіальної оборони ведуть наполегливі бої, щоб не допустити закріплення по Лівому березі річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено російський винищувач Су-30 див.

Російські спецназівці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям і правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Бойовий дух українських воїнів високий!

Замість цього війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива і їжі. Противник несе значні втрати.

Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків – близько 100, ББМ – близько 540, гармат – 15, ЗРК Бук – 1, літаків – 16, вертольотів – 18.

Також, російські окупанти масово залишають техніку і вдаються до втечі.

Перемога буде за нами! Разом переможемо